Полпред проверит, зачем с пострадавших в Кемерово брали подписку о неразглашении

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло пообещал проверить информацию в прессе по подпискам о неразглашении, которые перед опознанием тел берут с пострадавших при пожаре в Кемерово

«Я такой информацией не владею, со следственным комитетом буду разговаривать. После предыдущего штаба была одна претензия — отсутствие информации и порядка проведения опознания. Довели порядок опознания. Прибывает группа судмедэкспертов, сегодня уже берутся анализы ДНК. По поводу подписки я разберусь», — цитирует ТАСС Меняйло.

Ранее блогеры объяснили, зачем с пострадавших в Кемерово взяли подписку о неразглашении.

По делу о пожаре в ТРК задержаны четыре человека. Также решается вопрос о задержании сотрудника ЧОПа, который, как сообщалось отключил оповещение о пожаре, когда началось возгорание.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, пострадали еще 52 человека. Возможными причинами называются неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.