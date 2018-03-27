Телебашни России почтят память погибших при пожаре в Кемерове, выключив подсветку

Трагедия произошла 25 марта.

С 29 по 29 марта все телевизионные башни России , включая самую высокую Останкинскую телебашню, отключат подсветку в память о погибших при крупном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, — 27 марта с 20:00 и до 06:00 29 марта по местному времени в знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерово будет выключена подсветка Останкинской башни РТРС в Москве . Также не будет работать освещение всех телебашен РТРС, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт— Петербурге Якутске и еще 32 регионах России, — сообщили ТАСС в пресс-службе государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Отмечается, что на телебашнях оставят включенными лишь сигнальные огни, которые необходимы для обеспечения движения самолетов.

Также коллектив РТРС выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии.

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