Телебашни России почтят память погибших при пожаре в Кемерове, выключив подсветку 

Трагедия произошла 25 марта.
С 29 по 29 марта все телевизионные башни России, включая самую высокую Останкинскую телебашню, отключат подсветку в память о погибших при крупном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
— 27 марта с 20:00 и до 06:00 29 марта по местному времени в знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерово будет выключена подсветка Останкинской башни РТРС в Москве. Также не будет работать освещение всех телебашен РТРС, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт— Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России, — сообщили ТАСС в пресс-службе государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
Отмечается, что на телебашнях оставят включенными лишь сигнальные огни, которые необходимы для обеспечения движения самолетов.
Также коллектив РТРС выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии.
ЕСТЬ МНЕНИЯ
Мертвая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова
Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)
Страшный урожай «Зимней вишни»
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)
Девочки пятого «А»
Колонка нашего обозревателя Леры Бокашевой
Чудовищное воскресенье в Кемерово, еще более чудовищный — понедельник. Пошлое название «Зимняя вишня» стало, в одночасье, синонимом страха, смерти и безысходности. Все новые и новые детали страшной трагедии вылезают наружу. И нет сил читать новости, и невозможно не читать (далее…)
Тусовщики из торговых центров
Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова
Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)
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