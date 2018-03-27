В Новосибирской области создадут Центр для борьбы с лесными пожарами

НОВОСИБИРСК , 27 марта. / ТАСС /. Новый центр по тушению лесных пожаров, на базе которого будут работать три бригады, создадут к началу пожароопасного сезона в этом году на территории Новосибирской области . Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель министерства природных ресурсов и экологии Евгений Рыжков.

"Это новый механизм для борьбы с пожарами на территории области. Подразделение создается специально для борьбы с пожарами узкой направленности, на случай высокой горимости лесов, но в его задачи также будет входить проведение противопожарных мероприятий", — сказал Рыжков.

По его словам, в прошлом году для создания центра было приобретено 8 единиц пожарной техники на сумму 20 млн рублей. Всего в центре будет работать 28 человек, сейчас ведется подбор персонала. Центр, как уточнил Рыжков, заработает к началу пожароопасного сезона в области, то есть к 20 апреля.