В Омске игрушки с мемориалов жертвам Кемерово передадут малоимущим семьям

Об этом сообщает «Новый Омск».

27 и 28 марта тысячи омичей пришли почтить память погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове к мемориалам в сквере Дружбы народов и у Успенского собора. Во время акции памяти горожане принесли многоженство игрушек и цветов. Ранее предполагалось, что специалистам мэрии после разборки мемориалов придётся их утилизировать, теперь же оказалось, что игрушки можно сохранить.

«Их отправили в городской Центр поддержки населения. Там игрушки обработают и передадут малоимущим семьям», — сообщили «Новому Омску» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Он унёс жизни 64 человек, 41 из которых дети.