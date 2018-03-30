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В Омске игрушки с мемориалов жертвам Кемерово передадут малоимущим семьям
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В Омске игрушки с мемориалов жертвам Кемерово передадут малоимущим семьям 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск».
27 и 28 марта тысячи омичей пришли почтить память погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове к мемориалам в сквере Дружбы народов и у Успенского собора. Во время акции памяти горожане принесли многоженство игрушек и цветов. Ранее предполагалось, что специалистам мэрии после разборки мемориалов придётся их утилизировать, теперь же оказалось, что игрушки можно сохранить.
«Их отправили в городской Центр поддержки населения. Там игрушки обработают и передадут малоимущим семьям», — сообщили «Новому Омску» в пресс-службе мэрии.
Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Он унёс жизни 64 человек, 41 из которых дети.
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 Ещё 12 источников 
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