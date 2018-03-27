Путин призвал кемеровчан не сомневаться в данных о числе жертв пожара

В ходе визита в Кемерово президент России провел встречу с инициативной группой недовольных расследованием пожара граждан.

Ранее Sobesednik.ru писал, что во время своего визита в Кемерово во вторник, 27 марта, Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

Как передает «Интерфакс», во время организованного главой государства совещания в областной администрации около нее собрались несколько тысяч человек, которые высказали недоверие к официальным данным о количестве жертв.

По данным агентства, митингующие потребовали от властей рассказать правду о трагедии, опубликовать полные списки погибших и пострадавших, а также отправить в отставку мэра Кемерова Илью Середюка и губернатора региона Амана Тулеева

Агентство подчеркивает, что силовики наращивают группировку на площади Советов, где собралась недовольная толпа: митингующих окружили шестью автозаками с сотрудниками ОМОНа, двумя автобусами с полицейскими и несколькими рядами сотрудников Росгвардии.

Уточняется, что вышедший к участникам митинга глава города предложил протестующим самим посетить морг, чтобы удостовериться в количестве жертв.

Находившийся в Кемерове президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой из 15 человек, которая направилась в здание судмедэкспертизы вместе с мэром Ильей Середюком.

Встретившись с активистами, Владимир Путин призвал граждан не сомневаться в официальных данных о числе погибших, а также пообещал наказать всех виновных в трагедии, несмотря на должности и звания.