Ещё
Путин призвал кемеровчан не сомневаться в данных о числе жертв пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Путин призвал кемеровчан не сомневаться в данных о числе жертв пожара 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В ходе визита в Кемерово президент России провел встречу с инициативной группой недовольных расследованием пожара граждан.
Ранее Sobesednik.ru писал, что во время своего визита в Кемерово во вторник, 27 марта, Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.
Как передает «Интерфакс», во время организованного главой государства совещания в областной администрации около нее собрались несколько тысяч человек, которые высказали недоверие к официальным данным о количестве жертв.
По данным агентства, митингующие потребовали от властей рассказать правду о трагедии, опубликовать полные списки погибших и пострадавших, а также отправить в отставку мэра Кемерова Илью Середюка и губернатора региона Амана Тулеева.
Агентство подчеркивает, что силовики наращивают группировку на площади Советов, где собралась недовольная толпа: митингующих окружили шестью автозаками с сотрудниками ОМОНа, двумя автобусами с полицейскими и несколькими рядами сотрудников Росгвардии.
Уточняется, что вышедший к участникам митинга глава города предложил протестующим самим посетить морг, чтобы удостовериться в количестве жертв.
Находившийся в Кемерове президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой из 15 человек, которая направилась в здание судмедэкспертизы вместе с мэром Ильей Середюком.
Встретившись с активистами, Владимир Путин призвал граждан не сомневаться в официальных данных о числе погибших, а также пообещал наказать всех виновных в трагедии, несмотря на должности и звания.
«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — приводит агентство слова президента.
ИД «Собеседник»: последние новости
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 53 человек В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 48 человек 11-летняя родственница главы Кузбасса погибла в ТЦ в Кемерово
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии383
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово377
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней92
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»15
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение