Жителей Благовещенска после трагедии в Кемерово призывают бойкотировать ТЦ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мар — РИА Новости , Елена Тимошенко. Жителей Благовещенска Амурской области после трагедии в Кемерово призывают в ближайшую субботу не посещать торговые центры, призыв о бойкоте жители города пересылают друг другу через популярный мессенджер.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

Бойкот как напоминание

"Этой акцией мы напомним владельцам торговых центров о ценности человеческой жизни! Мы ужасаемся, но завтра снова вернемся к обычной жизни. Кто из вас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ Благовещенска", — такое сообщение рассылают в Благовещенске через популярный мессенджер.

Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона

Прокуратура Амурской области сообщила во вторник, что в регионе начались проверки на объектах массового пребывания людей.

"Особое внимание поручено обратить при проведении проверок на предмет наличия и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. В случае выявления нарушений закона прокурорам необходимо незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на их реальное устранение", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

ГУ МЧС по Амурской области сообщило, что в регионе «спланирован комплекс профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», по сообщению регионального главка МЧС, проводится дополнительный инструктаж и тренировки по эвакуации из зданий.

"Несмотря на «надзорные каникулы», мы не оставляем без внимания объекты с массовым пребыванием людей и проводим профилактическую работу в течение всего года, обращая внимание на возможные сезонные риски", — цитирует региональный главк МЧС замначальника управления Сергея Чебыкина

Стихийный мемориал

В Амурской области проходят акции скорби по погибшим в «Зимней вишне», на центральной площади Благовещенска активист Игорь Меметов, который сам родился в Кемеровской области , развернул стихийный мемориал, сюда дети и взрослые приносят свечи, цветы, мягкие игрушки.

"Сегодня вместе с сыновьями сходили на стихийный мемориал. Зажгли свечу-лампаду и оставили список имен погибших и молитву за упокой, да немного свечей", — написал на своей странице в соцсети священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

Акцию памяти во вторник проведут также в городе Свободный , здесь неравнодушным предлагают собраться на центральной площади в 20.00 по местному времени (14.00 мск).

В среду, 28 марта, во всех храмах Амурской области пройдут заупокойные службы о погибших в Кемерово, об этом сообщается на сайте Благовещенской епархии.

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