Барнаульцев призывают устроить бойкот торговым центрам из-за ЧП в Кузбассе

Жители Барнаула получают сообщения в социальных сетях с призывом байкотировать торговые центры из-за трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . 25 марта при пожаре в торговом центре погибло, по официальным данным, 64 человека. В здании были нарушены элементарные правила пожарной безопасности.

Авторы сообщений, которые призывают устроить бойкот ТЦ, напоминают о других трагических случаях, которые произошли в Перми («Хромая лошадь, 156 погибших), в Казани (ТЦ «Адмирал», 17 погибших), в Москве (ТЦ «Рио», 14 пострадавших).

«Но эта история ничему нас не учит. Мы ужаснемся, но завтра снова вернёмся к обычной жизни, — говорится в сообщении. — Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России . Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?… Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей?».

Горожан призвали не ходить в торговые центры в субботу, 31 марта. Этой акцией активисты хотят напомнить владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Они надеются, что проверка торговых центров, которую поручили провести в Алтайском крае , будет проходить с участием СМИ и общественности.

Regrann from @keitllin -!Барнаул! Бойкот Торговым Центрам! Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты… Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ — здесь были нарушены элементарные правила безопасности. За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах. «Хромая лошадь» в Перми (156 погибших), ТЦ Адмирал в Казани (17 погибших), ТЦ Рио в Москве (14 пострадавших). Но эта история ничему нас не учит. Мы ужаснемся, но завтра снова вернёмся к обычной жизни. Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?… Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ Барнаула! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП! Вызов брошен. Бойкотируйте ТЦ 31 марта! Вместе — мы сила.

Публикация от ♠️ (@lena_degtyar) 26 Мар 2018 в 9:33 PDT