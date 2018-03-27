Пожар произошел в детском реабилитационном центре в Сергиево‑Посадском районе

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который вспыхнул в административном здании в поселке Реммаш в Сергиево-Посадском районе Московской области , сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

26 марта в 21:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Реммаш, дом 9а.

«В 21:53 — локализация источника возгорания. В 22:05 — локализация открытого горения. В 22:07 — ликвидация пожара. К тушению привлекли 65 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС — 13 единиц техники, 51 человек», — говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, по указанному адресу расположен Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.