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Пожар произошел в детском реабилитационном центре в Сергиево‑Посадском районе
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Пожар произошел в детском реабилитационном центре в Сергиево‑Посадском районе 

РИАМО 51 минуту назад
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который вспыхнул в административном здании в поселке Реммаш в Сергиево-Посадском районе Московской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
26 марта в 21:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Реммаш, дом 9а.
«В 21:53 — локализация источника возгорания. В 22:05 — локализация открытого горения. В 22:07 — ликвидация пожара. К тушению привлекли 65 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС — 13 единиц техники, 51 человек», — говорится в сообщении.
По данным из открытых источников, по указанному адресу расположен Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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