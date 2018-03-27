Погибшие в кинотеатре в ТЦ «Зимняя вишня», оказавшись запертыми в зале, были уверены, что это теракт и их взяли в…

Родственники погибших в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» рассказали, что жертв пожара могло быть значительно меньше и большинство детей можно было бы спасти. Однако двери в залах кинотеатров на четвертом этаже ТЦ оказались закрыты снаружи.

Житель Кемерово Игорь Востриков потерял в пожаре всю свою семью — супругу (Вострикова Елена), трех своих детей (5-летний Артем, 2-летний Роман и 7-летняя Анна) и сестру (Сабодаж Алена). Он рассказал, что в момент пожара все они были в кинотеатре и не смогли покинуть его — кто-то закрыл двери. До последнего момента своих жизней погибшие были уверены, что в ТЦ произошел теракт, а их взяли в заложники.

Жена Игоря Вострикова, понимая, что это конец, позвонила ему на мобильный телефон, сам Игорь в этот момент был в другом городе и все, что он в тот момент мог сделать — внимательно слушать и запоминать последние слова своих близких.

"Я до последнего считал, что это теракт. Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре, она просила о помощи… Моя мама приехала быстро, мама просила, на коленях валялась, но пожарные заявили, что там никого нет. Последними словами жены по телефону были: «Игорюшка, нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся, я тебя люблю». Дальше еще пару минут я с ней говорил, но она уже не отвечала", — рассказал Игорь

"Газете Кемерово"

— Предварительный список погибших — «Все замалчивается, не говорят ни о чем… Трупы возили целыми машинами»

Мать Вострикова рассказала, что ее дочь (сестра Игоря) позвонила ей в 16:00 в воскресенье, 25 марта. «Я приехала по звонку своей дочери. Она сказала: „Начался пожар, мы закрыты в кинотеатре, выйти мы не можем“. Три минуты ехала я до центра. За три минуты я добралась до центра, поднялась на четвертый этаж по винтовой лестнице, потому что лифт не работал, там все оцепили. Я сказала спасателям, что там (в кинотеатре) люди, им можно помочь, они ответили: „Там никого нет“. …В течение 20-30 минут пожарные не предпринимали никаких мер. Я их просила открыть дверь, но они не реагировали, ответили, что ничем не могут помочь, что у них нет специального оборудования, — рассказала женщина. — Дочь сказала мне: „Мама, здесь дым, мы горим, я тебя люблю сильно, я умираю“. После этого связь оборвалась».

Как пишет

"КП-Кемерово", дети звонили из кинотеатра свои родным с просьбами спасти. «Нам звонила внучка, она была закрыта в кинотеатре, — со слезами рассказывает бабушка одной из погибших девочек. — Начался дым, она кричит: везде задымлено, мы задыхаемся!»

"Приехала — тут только одна пожарная машина. Здесь… как попало все было сделано, не организованно! А ведь можно было детей спасти! Мой зять залетел, еще один мужчина, у которого там три дочки были, побежал в центр — их не пропустили… А моя внучка такая, что и сама бы вышла, и еще бы половину вывела", — рассказывает другая убитая горем женщина. Она также уверены, что если бы дверь в кинозале была открыта, то и ее внучка, и все, кто был в том кинотеатре, могли бы спастись.

"Все замалчивается, не говорят ни о чем… Трупы возили целыми машинами"

Игорь Востриков считает, что количество погибших значительно превышает официальные данные. По словам мужчины, он своими глазами видел «горы обожженных тел». Отметим, перед опознанием погибших с родственников жертв пожара сотрудники правоохранительных органов берут

подписку о неразглашении. Аналогичные подписки собирали с родителей убитых детей на мюзикле «Норд-Ост» в концертном зале на Дубровке. Обязательства о неразглашении, по утверждениям властей, нужны для того, чтобы не распространялась информация о том, что видят родственники на опознаниях — количество тел, частей тел, их состояние и т. д. Делается это в целях предотвращения нарастания паники, надуманных версий произошедшего и количества жертв.

Однако в случае с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» информация о том, что жертв трагедии гораздо больше озвученных цифр в 64 погибших, уже распространилась и находит все больше подтверждений.

"Все замалчивается, не говорят ни о чем… Сюда людей всю ночь возят. На самом деле уже здесь мы узнали то, что людей возили уже целыми машинами. Поэтому нам просто так говорят, что там погибших 64, и детей из них там чуть-чуть. Там показывали мультики для детей, людей от 200 до 350 по разным источникам было", — говорит Игорь Востриков.

По его словам, в ТРЦ было три кинозала, и на момент возгорания все они были заполнены людьми. Выбраться же смогли посетители только одного зала, двери двух других якобы были заперты. «Два зала были заперты на ключ. Они звонили, я, если честно до последнего считал, что это был теракт. Потому что, когда они звонили, прощались с нами, их слова были такие „Нас здесь заперли, мы задыхаемся, спасите нас!“, — рассказывает он.

Мужчина отмечает, что пожарные приехали на масштабный пожар неподготовленными, без спецснаряжения и на мольбы близких о спасении их родственников не реагировали.

Как сообщает агентство „Интерфакс“, жертвами пожара в кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“ могли стать

около 40 детей. Это „предварительные данные, поступающие с места трагедии“. Очаг возгорания находился как раз на четвертом этаже торгового комплекса, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Дети пришли в кино вместе с учительницей. В тот момент, когда вспыхнул пожар, двери кинотеатра были заперты, и никто из сотрудников комплекса не посчитал необходимым их открыть.

Предварительный список погибших

1. Агаркова Маша, 10 лет 2. Агарков Костя, 8 лет 3. Алимова Яна, 42 года 4. Алимова Руслана, 5 лет 5. Архипенко Станислав, 31 год 6. Архипенко Виктория, 5 лет 7. Баранов Артем, 12 лет 8. Баранова Арина, 8 лет 9. Бахаева Анна 10. Востриков Артем, 5 лет 11. Востриков Роман, 2 года 12. Вострикова Анна, 7 лет 13. Вострикова Елена 14. Галанин Михаил, 10 лет 15. Галанин Дмитрий 16. Дарсалия Татьяна 17. Ерохина Майя, 12 лет 18. Закунова Виктория, 11 лет 19. Иванчик Артемий 20. Кляйн Анфиса, 30 лет 21. Коган Александр, 10 лет 22. Курчевская Татьяна, 11 лет 23. Лиллевяли Валерия, 5 лет 24. Мороз Мария, 13 лет 25. Мороз Полина, 35 лет 26. Мухин Ротибор, 6 лет 27. Никулин Вячеслав, 10 лет 28. Понушкова Вероника 29. Почакина Виктория 30. Сабодаж Алена 31. Сараева Даша 32. Смирнова Настя, 11 лет 33. Сыпко Елизавета,10 лет 34. Тесленко Арина 35. Трусова Вероника, 8 лет 36. Трусова Василиса, 5 лет 37. Ушакова Лиза 38. Черникова Вилена, 11 лет 39. Чмыхалов Вадим, 10 лет