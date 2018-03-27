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В Совете Федерации предложили оборудовать устройствами «Самоспас» все коммерческие и бюджетные учреждения
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В Совете Федерации предложили оборудовать устройствами «Самоспас» все коммерческие и бюджетные учреждения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров предложить установить во всех бюджетных и коммерческих организациях системы спуска с высоты для спасения и эвакуации людей «Самоспас». Об этом он сообщил Агентству городских новостей новостей «Москва».
«Любые современные устройства и инструменты, которые должны производить эвакуацию потерпевших, веревочные лестницы, световые сигналы, направляющие граждан к выходу. Конечно, надо, чтобы владельцы коммерческих организаций, и не только, оборудовали ими (организации — прим. Агентства «Москва»). Устройствами «Самоспас» должно быть оборудовано любое бюджетное учреждение, особенно для детей и стариков. Везде должны быть эти устройства и другие современные (приборы безопасности — прим. Агентства «Москва»)», — подчеркнул А. Александров.
Канатно-спускное пожарное автоматическое устройство «Самоспас» предназначено для экстренной аварийной эвакуации людей из зданий и других высотных сооружений в аварийной ситуации, когда другие пути спасения невозможны. Для его использования не требуются обучение и специальные навыки. Во время спуска первого человека с земли поднимается вторая спасательная косынка для спуска следующего.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. Около 70 человек считаются пропавшими без вести.
Агентство «Москва»: последние новости
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