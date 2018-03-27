В Совете Федерации предложили оборудовать устройствами «Самоспас» все коммерческие и бюджетные учреждения

«Любые современные устройства и инструменты, которые должны производить эвакуацию потерпевших, веревочные лестницы, световые сигналы, направляющие граждан к выходу. Конечно, надо, чтобы владельцы коммерческих организаций, и не только, оборудовали ими (организации — прим. Агентства «Москва»). Устройствами «Самоспас» должно быть оборудовано любое бюджетное учреждение, особенно для детей и стариков. Везде должны быть эти устройства и другие современные (приборы безопасности — прим. Агентства «Москва»)», — подчеркнул А. Александров.

Канатно-спускное пожарное автоматическое устройство «Самоспас» предназначено для экстренной аварийной эвакуации людей из зданий и других высотных сооружений в аварийной ситуации, когда другие пути спасения невозможны. Для его использования не требуются обучение и специальные навыки. Во время спуска первого человека с земли поднимается вторая спасательная косынка для спуска следующего.