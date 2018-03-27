В центре Владивостока пройдёт траурный митинг в память о трагедии Кемерово

Популярный во Владивостоке новостной портал @dps_vl125 совместно с городским активистом @stanislav8_8 призывают жителей и гостей приморской столицы собраться на площади Борцов за власть Советов и провести общегородской траурный митинг в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово . Массовое мероприятие пройдёт в среду, 28 марта, в 19:00.

«Думаю среди нас много тех, кто не остался небезразличным к трагедии, произошедшей в Кемерово. Я сам отец, даже не могу представить какая это боль — хоронить своих детей. Предлагаю Вам завтра, 28 марта, собраться на центральной площади Владивостока и почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.

Организаторы траурного митинга просят участков по возможности взять с собой свечи, цветы, игрушки. Контактный телефон организаторов мероприятия: 8-984-286-43-01.