Ещё
В центре Владивостока пройдёт траурный митинг в память о трагедии Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Владивостока пройдёт траурный митинг в память о трагедии Кемерово 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Популярный во Владивостоке новостной портал @dps_vl125 совместно с городским активистом @stanislav8_8 призывают жителей и гостей приморской столицы собраться на площади Борцов за власть Советов и провести общегородской траурный митинг в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово. Массовое мероприятие пройдёт в среду, 28 марта, в 19:00.
«Думаю среди нас много тех, кто не остался небезразличным к трагедии, произошедшей в Кемерово. Я сам отец, даже не могу представить какая это боль — хоронить своих детей. Предлагаю Вам завтра, 28 марта, собраться на центральной площади Владивостока и почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.
Организаторы траурного митинга просят участков по возможности взять с собой свечи, цветы, игрушки. Контактный телефон организаторов мероприятия: 8-984-286-43-01.
АиФ-Владивосток: последние новости
Во Владивостоке объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово Каждый приморец может оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово Дали голос: активность избирателей края удивила политологов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина320
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева205
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову175
Трамп начал терять уважение Путина136
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение