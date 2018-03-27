В ДТП в Забайкалье пострадали восемь человек

КЕМЕРОВО , 27 мар — РИА Новости . Водитель микроавтобуса и семеро несовершеннолетних пострадали в результате аварии на участке федеральной трассы в Забайкалье, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД

По данным собеседника агентства, авария произошла в районе 11.00 (05.00 мск) во вторник на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск» недалеко от станции Ага.

"Водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением на скользком участке дороги и допустил опрокидывание. По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. Они получили различные травмы", — сказал собеседник агентства.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники ГИБДД , уточнили в ведомстве.

минздраве края сообщили РИА Новости, что в Могойтуйскую центральную районную больницу вылетел вертолет медицины катастроф для принятия решения о возможной эвакуации пострадавших в Читу

"По предварительным данным, тяжело пострадали трое 17-летних подростков — две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У водителя 50-ти лет рваная рана предплечья, травма конечностей", — сказала пресс-секретарь минздрава Ольга Акмуллина.