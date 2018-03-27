Микроавтобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез подростков на экскурсию

КРАСНОЯРСК , 27 мар — РИА Новости . Микроавтобус, попавший в аварию на трассе в Забайкалье, вез подростков на экскурсию на военный полигон Цугол, сообщает прокуратура края.

Ранее МВД минздрав края сообщили, что авария произошла около 05.00 мск на федеральной автодороге Чита Забайкальск недалеко от станции Ага. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на гололеде, и машина опрокинулась. Указывалось, что пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. Они получили различные травмы. В минздраве уточнили, что серьезные ранения у трех подростков и водителя, их могут эвакуировать санавиацией в Читу.

"По предварительным данным, группа несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет совместно со взрослыми выехала из Читы на военный полигон Цугол с экскурсионной поездкой, которая организована сводным отрядом регионального отделения «Юнармия», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура края организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района.