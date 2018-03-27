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Микроавтобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез подростков на экскурсию
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Микроавтобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез подростков на экскурсию 

РИА Новости 4 часа назад
КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Микроавтобус, попавший в аварию на трассе в Забайкалье, вез подростков на экскурсию на военный полигон Цугол, сообщает прокуратура края.
Ранее МВД и минздрав края сообщили, что авария произошла около 05.00 мск на федеральной автодороге Чита — Забайкальск недалеко от станции Ага. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на гололеде, и машина опрокинулась. Указывалось, что пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. Они получили различные травмы. В минздраве уточнили, что серьезные ранения у трех подростков и водителя, их могут эвакуировать санавиацией в Читу.
"По предварительным данным, группа несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет совместно со взрослыми выехала из Читы на военный полигон Цугол с экскурсионной поездкой, которая организована сводным отрядом регионального отделения «Юнармия», — говорится в сообщении.
По данному факту прокуратура края организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района.
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