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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье подростков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье подростков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. Подростки, пострадавшие накануне в результате ДТП в Забайкальском крае, переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщает пресс-служба минздрава региона со ссылкой на главврача краевой клинической больницы Виктора Шальнева.
Авария произошла во вторник в 11.00 (5.00 мск) на федеральной автодороге Чита — Забайкальск недалеко от станции Ага. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась. Пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. В минздраве края уточнили, что серьезные травмы получили трое подростков и водитель. Четверых пострадавших доставили в Читу вечером во вторник. Трое были помещены в реанимацию, один в отделение нейрохирургии.
"Практически у всех пострадавших сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника, другие травмы. Почти сутки трое подростков находились в отделении реанимации. Сегодня было принято решение о переводе их в отделение нейрохирургии. Состояние пациентов можно оценить как близкое к удовлетворительному", — цитирует слова Шальнева минздрав.
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