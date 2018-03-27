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Транспортные следователи начали проверку после схода вагонов в Билимбае
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Транспортные следователи начали проверку после схода вагонов в Билимбае 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, сход грузовых вагонов произошел вечером 26 марта. 20 вагонов съехали с рельсов, задели еще 10 вагонов. В результате произошел обрыв контактного провода и повреждение около 100 метров железнодорожного полотна. Угрозы для людей и экологии нет, но произошла длительная задержка поездов.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины случившегося. «На место происшествие выехала следственно-оперативная группа следственного управления, которая осуществила осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего, а также стоимости причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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