Британские полицейские оцепили детскую площадку у дома Скрипаля в Солсбери

ЛОНДОН, 29 марта. / ТАСС /. Британские полицейские оцепили детскую площадку в небольшом сквере у дома отравленного бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Я хотел бы заверить жителей, что мы установили оцепление вокруг сквера, и офицеры в качестве меры предосторожности исследуют его", — сказал заместитель помощника комиссара Дин Хейдон, подчеркнув, что риск для здоровья представителей общественности находится на низком уровне.