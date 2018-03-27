В Саратове горели склады

Пожар произошел в складском помещении, расположенном в Заводском районе областного центра.

Днем в понедельник 26 марта пожарные Саратова получили сигнал тревоги о возгорании склада на проспекте Энтузиастов.

Инцидент произошел примерно в 14:50 по местному времени. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Когда огнеборцы приехали на место происшествия, то увидели горевшие деревянные поддоны на площади 70 кв. метров. Уточняется, что на пожар выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.