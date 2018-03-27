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В Саратове горели склады
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В Саратове горели склады 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Пожар произошел в складском помещении, расположенном в Заводском районе областного центра.
Днем в понедельник 26 марта пожарные Саратова получили сигнал тревоги о возгорании склада на проспекте Энтузиастов.
Инцидент произошел примерно в 14:50 по местному времени. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Когда огнеборцы приехали на место происшествия, то увидели горевшие деревянные поддоны на площади 70 кв. метров. Уточняется, что на пожар выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.
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