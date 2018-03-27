Анна Кузнецова предложила ряд мер по усилению безопасности детских досуговых центров

Детский омбудсмен Анна Кузнецова побывала на месте трагедии в Кемерове и посетила пострадавших в больницах. Женщина прокомментировала страшный пожар в торгово-развлекательном центре, унесший жизни десятков детей, — и предложила ряд мер по усилению безопасности детских досуговых центров.

По словам детского омбудсмена, необходимо обновить регламенты работы таких учреждений и более четко прописать правила безопасности.

Очевидной для нас является необходимость более детальной регламентации деятельности каждого вида детских досуговых учреждений. Детский досуг развивается, появляются новые его формы. И под каждую из них необходимы четко прописанные требования безопасности

цитирует Анну Кузнецову ТАСС

Также женщина уверена, что посетителям площадок имеет смысл предоставить возможность контролировать их работу — обратиться к системе общественных наблюдателей.

«Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено. Возможно, стоит использовать опыт общественных палат по формированию сети наблюдателей», — отметила Анна Кузнецова.

Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Редакция портала «Летидор» выражает искренние соболезнования всем родственникам погибших при пожаре в Кемерове.

Фото: deti.gov.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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