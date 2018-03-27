В микрорайоне «Радуга» пожар уничтожил торговый склад

В Заводском районе Саратова вчера произошел крупный пожар. Огонь возник на проспекте Энтузиастов, в доме №64. Пожар случился в микрорайоне «Радуга» (так назывался ресторан), на пересечении проспекта с улицей Крымской. В доме находилось кафе «Олира», продуктовая точка, и пожар мог уничтожить все здание.

Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МЧС региона, около трех часов дня там загорелся склад с деревянными поддонами. 11 пожарных выдвинулись по тревоге. Пламя бушевало на площади 150 квадратных метров.