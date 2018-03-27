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Четвертый этаж сгоревшего ТЦ в Кемерово был надстроен при реконструкции
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Четвертый этаж сгоревшего ТЦ в Кемерово был надстроен при реконструкции 

Авторадио 1 час назад
Стали известны некоторые подробности расследования. К трагедии в Кемерово привели грубые нарушения в эксплуатации сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Четвертый этаж, где началось возгорание, был надстроен при реконструкции здания кондитерской фабрики. Как отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в комментарии газете «Известия», при вводе ТЦ в эксплуатацию и непосредственно в процессе его работы были допущены серьезные нарушения. В момент эвакуации пожарные выходы были заблокированы.
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