В СФ пересмотрят нормы закона о закупках на предмет появления риска для безопасности при строительстве 

В Совете Федерации пересмотрят нормы федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на предмет возникновения риска в отношении безопасности при проведении конкурса на строительные работы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, комментируя трагедию, которая произошла в Кемерово.
«Надо посмотреть риски, которые заложены в несовершенстве 44 Федерального закона об организации конкурсных процедур. Главный принцип организации конкурсных процедур и аукционов — понижение стоимости работ — проектирования, строительно-монтажных работ. Здесь в погоне за оптимизацией расходов на капитальное строительство могут крыться удешевления, связанные с понижением норм, в том числе пожарной безопасности. Так не должно быть, нормы 44 или 223 (Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» — прим. Агентства «Москва») законов не должны провоцировать или подталкивать к понижению безопасности», — сказал С. Рябухин.
Глава комитета уточнил, что в настоящее время правительством готовится пакет поправок в указанный закон. «Я дам соответствующее поручение своему первому заместителю Журавлеву Николаю Андреевичу, чтобы он погрузился в поправки, которые готовит правительство. Я не знаю, обсуждают этот вопрос в правительстве или нет, но мы будем рассматривать с точки зрения безопасности», — добавил С. Рябухин.
Ранее сообщалось, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово увеличилось до 64 человек, передает СК. Около 70 человек, считающихся пропавшими без вести.