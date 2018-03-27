В СФ пересмотрят нормы закона о закупках на предмет появления риска для безопасности при строительстве

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Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ в России с развлекательными центрами после пожара в Кемерово

В СФ предложили не размещать торговые центры в зданиях бывших заводов и фабрик после пожара в Кемерово

Ведущие психиатры центра им. В.Сербского прибыли в Кемерово для оказания помощи пострадавшим при пожаре