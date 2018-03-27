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Митинг в Кемеровво: родители погибших детей просят Путина ответить на их вопросы
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Митинг в Кемеровво: родители погибших детей просят Путина ответить на их вопросы 

ufa1.ru 1 час назад
Утром во вторник, 27 марта, на улицы Кемерово вышли сотни людей. Горожане, потерявшие в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» своих родных и близких, рассказывают о последних минутах жизни детей, попавших в смертельный огненный плен.
— Моя дочь успела позвонить няне и сказать, что все вокруг горит. Она погибла, — плачет суровый мужчина.
— Почему у нас все происходит только после того, как гром грянет? — поддерживают его люди.
— Когда мне покажут моих детей, чтобы я смогла их опознать? — заливается слезами почерневшая от горя женщина.
Пожар в торговом центре в кемерово унес жизни 64 взрослых и детей. по состоянию на 10 утра вторника опознаны тела лишь 22 погибших. Собравшиеся на стихийный митинг горожане просят президента России Владимира Путина выйти к ним.
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