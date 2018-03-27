Митинг в Кемеровво: родители погибших детей просят Путина ответить на их вопросы

Утром во вторник, 27 марта, на улицы Кемерово вышли сотни людей. Горожане, потерявшие в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» своих родных и близких, рассказывают о последних минутах жизни детей, попавших в смертельный огненный плен.

— Моя дочь успела позвонить няне и сказать, что все вокруг горит. Она погибла, — плачет суровый мужчина.

— Почему у нас все происходит только после того, как гром грянет? — поддерживают его люди.

— Когда мне покажут моих детей, чтобы я смогла их опознать? — заливается слезами почерневшая от горя женщина.