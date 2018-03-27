Группу кемеровчан пустили в морг, чтобы осмотреть тела 

Группу инициативных кемервочан пустили в морг для осмотра тел погибших.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на активиста митинга Игоря Вострикова. Востриков подтвердил, что людей пустили в морг, работники им не препятствуют.
На митинге, проходящем на площади Советов, люди требуют от представителей властей ответов. Собрались родственники погибших и пострадавших.
Напомним, ранее в областной центр прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле сгоревшего торгового центра и провел совещание, которое было посвящено ликвидации последствий трагедии.