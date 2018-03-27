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Потерявшего детей при пожаре в Кемерове отца обвинили в пиаре на трагедии
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Потерявшего детей при пожаре в Кемерове отца обвинили в пиаре на трагедии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил отца, потерявшего троих детей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», в желании «попиариться на трагедии». Внимание на это обратил в своем Instagram-аккаунте главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Вице-губернатор — отцу, потерявшему в пожаре троих маленьких своих детей: «Вы пиаритесь на трагедии»», — подписал он размещенное на своей странице фото с массового стихийного митинга в Кемерове.
Во вторник, 27 марта, в Кемерове проходит митинг, участники которого требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Как сообщалось, изначально на центральной площади города собралось около 300 человек, но затем число протестующих начало стремительно увеличиваться.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет завел дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной возгорания в торговом центре стало замыкание электропроводки.
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