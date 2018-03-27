Путина удивила связь налоговых каникул с обеспечением безопасности

Налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово , посвященного ликвидации последствий пожара в ТРК «Зимняя вишня».

«Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?», — передает РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что обязанность органов власти — проконтролировать организацию работы бизнеса и добиться, чтобы она была на должном уровне. «Собственник сдал (объект строительства) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — отметил Путин.

Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин прилетелв Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.

Во вторник рано утром Владимир Путин прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.