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Путина удивила связь налоговых каникул с обеспечением безопасности
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Путина удивила связь налоговых каникул с обеспечением безопасности 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТРК «Зимняя вишня».
«Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?», — передает РИА «Новости» слова Путина.
Он отметил, что обязанность органов власти — проконтролировать организацию работы бизнеса и добиться, чтобы она была на должном уровне. «Собственник сдал (объект строительства) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — отметил Путин.
Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин прилетелв Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.
Во вторник рано утром Владимир Путин прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
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