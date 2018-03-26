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В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работах в ТЦ в Кемерово
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В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работах в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 15 часов назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сил и средств для работ на месте пожара в ТЦ в Кемерово достаточно, работы продолжаются, сообщил представитель МЧС России.
По его словам, все работы выполняются в строгом соответствии с планом проведения аварийно-спасательных работ.
"Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в составе более 840 человек и 195 единиц техники. Сил и средств достаточно, работа продолжается", — сказал он на селекторном совещании.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
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