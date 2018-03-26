В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работах в ТЦ в Кемерово

По его словам, все работы выполняются в строгом соответствии с планом проведения аварийно-спасательных работ.

"Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в составе более 840 человек и 195 единиц техники. Сил и средств достаточно, работа продолжается", — сказал он на селекторном совещании.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона