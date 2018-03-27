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Жители Камчатки зажгли свечи в память о жертвах трагедии в Кемерово
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Жители Камчатки зажгли свечи в память о жертвах трагедии в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости. Жители Камчатки провели траурные мероприятия в крупнейших городах региона в память о жертвах трагедии, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Люди собрались на акции самостоятельно, ответив на призывы в социальных сетях.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
В Петропавловске-Камчатском акция прошла на центральной городской площади у стелы «Город воинской славы», в городе Елизово — у памятника революционеру Георгию Елизову, в Вилючинске — у памятника экипажу подводной лодки Л-16. В память о погибших в Кемерово камчатцы зажгли свечи, принесли цветы и детские игрушки. В акциях приняли участие несколько сотен человек.
Ранее глава Камчатского края Владимир Илюхин направил телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в которой от имени всех жителей региона выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Вместе с тем, трагедию активно обсуждаю в социальных сетях на Камчатке. Пользователи называют регион одним из лидеров по торговым площадям в России и опасаются за собственную безопасность и безопасность свих близких во время посещения торговых центров. Авторы призывают владельцев торговых центров провести показательную учебную эвакуацию торговых центров с участием представителей СМИ и общественности и продемонстрировать готовность своих объектов к ЧП.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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