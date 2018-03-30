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Без воды в Саратове осталась площадь Орджоникидзе
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Без воды в Саратове осталась площадь Орджоникидзе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове из-за работ на внутренних коммуникациях жилого дома без воды остались основные улицы Заводского района. Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, для работ управляющей компании «4-й Жилучасток Плюс» на трубах жилого дома №11 по площади Орджоникидзе временно пришлось приостановить холодное водоснабжение некоторых абонентов.
Так, с 11.40 будут без воды дома №№9, 10, 11, 11а, 11б на площади Орджоникидзе, а также здания на проспекте Энтузиастов на участке от стадиона «Волга» до улицы Орджоникидзе. И сама улица Орджоникидзе (дома №№2-12а, четные номера домов, 11, 11б). Краны будут сухими вплоть до окончания работ.
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