Без воды в Саратове осталась площадь Орджоникидзе

Саратове из-за работ на внутренних коммуникациях жилого дома без воды остались основные улицы Заводского района. Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, для работ управляющей компании «4-й Жилучасток Плюс» на трубах жилого дома №11 по площади Орджоникидзе временно пришлось приостановить холодное водоснабжение некоторых абонентов.

Так, с 11.40 будут без воды дома №№9, 10, 11, 11а, 11б на площади Орджоникидзе, а также здания на проспекте Энтузиастов на участке от стадиона «Волга» до улицы Орджоникидзе. И сама улица Орджоникидзе (дома №№2-12а, четные номера домов, 11, 11б). Краны будут сухими вплоть до окончания работ.