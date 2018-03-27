Путин: теряем людей из-за халатности и разгильдяйства

Владимир Путин прибыл в Кемерово . Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, начав с минуты молчания совещание, посвященное ликвидации последствия пожара.

В числе причин пожара Путин назвал преступную халатность и разгильдяйство, передает РИА Новости

"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства".

В ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», президент поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут".

Александр Бастрыкин доложил, что в рамках расследования уголовного дела по факту пожара изъято огромное количество документов, которые он сейчас изучает. По его словам, торговый центр был перестроен «вероятно, с нарушениями».