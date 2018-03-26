СКР опроверг информацию о сотнях жертв пожара в Кемерове

Следственный комитет России опроверг в своем telegram-канале появившуюся информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, СКР прокомментировал информацию о том, что тела погибших отдают близким только на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности».

Взятие подписки о неразглашении предусмотрено УПК РФ и продиктовано интересами потерпевших, однако это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших, пояснило ведомство.