СКР опроверг информацию о сотнях жертв пожара в Кемерове 

Следственный комитет России опроверг в своем telegram-канале появившуюся информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, СКР прокомментировал информацию о том, что тела погибших отдают близким только на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности».
Взятие подписки о неразглашении предусмотрено УПК РФ и продиктовано интересами потерпевших, однако это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших, пояснило ведомство.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возник в минувшее воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, еще 52 пострадали. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.