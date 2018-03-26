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СКР опроверг информацию о сотнях жертв пожара в Кемерове
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СКР опроверг информацию о сотнях жертв пожара в Кемерове 

Аргументы и Факты 13 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Следственный комитет России опроверг в своем telegram-канале появившуюся информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, СКР прокомментировал информацию о том, что тела погибших отдают близким только на условиях подписания «бумаги о соблюдении секретности».
Взятие подписки о неразглашении предусмотрено УПК РФ и продиктовано интересами потерпевших, однако это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших, пояснило ведомство.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возник в минувшее воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, еще 52 пострадали. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.
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 Ещё 5 источников 
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