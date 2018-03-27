Студенты помогают разбирать завалы в сгоревшем торговом центре в Кемерове

КЕМЕРОВО , 27 марта. / ТАСС /. Студенческий корпус «Спасатель», который объединяет более 60 молодых людей из разных вузов Кузбасса, привлечен к разбору завалов в горевшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин.

"Мы ведем работу с самого начала трагедии. Вначале оказывали психологическую помощь пострадавшим, со вчерашнего вечера подключились к разбору завалов. В работе участвуют больше 60 студентов, некоторые приехали из ближайших городов — Юрги и Ленинск-Кузнецкого. Все они — аттестованные спасатели, прошедшие практику и знающие, как работать", — сказал Радин.

Молодые люди работают сменами, в среднем по 40 минут. На высоту их не пускают, поэтому они помогают разбирать то, что скидывают сотрудники МЧС . «Разобрали крышу, скинули, сейчас ее пилят, и мы убираем», — пояснил Радин.

Неподалеку от торгового центра находится народный мемориал, куда местные жители второй день несут игрушки, цветы и свечи. За ночь их число значительно увеличилось — сотни свечей в красных лампадах стоят на скамейке и на тротуаре вокруг нее, игрушки лежат в коробках. Здесь же люди оставляют иконы, священник проводит молебен. Некоторые жители области пришли сначала к мемориалу, а затем отправились на площадь к администрации области, где проходит несанкционированный митинг.

Ранее ТАСС сообщал, что на месте трагедии кранами достают обгоревшие конструкции, в стенах здания торгового центра выпиливают большие отверстия, через которые выбрасывают мусор.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших. В регионе объявили трехдневный траур.