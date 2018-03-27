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Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС
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Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС 

Newsru.com 6 часов назад
Фото: Newsru.com
МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", — сказал Еникеев.
В Следственном комитете России считают, что наиболее вероятная причина пожара в торговом центре (ТЦ) в Кемерово, унесший жизни более 60 человек, связана с замыканием электропроводки, сообщает
"Интерфакс". Впрочем, ранее рассматривалась версия
поджога подростками
— Пожарная сигнализация перестала работать в кемеровской «Зимней вишне» за неделю до трагедии
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей. В регионе объявлен трехдневный траур.
На данный момент задержаны и  допрошены
пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также
охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.
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 Ещё 118 источников 
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