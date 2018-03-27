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Торговые центры в Югре проверят после ЧП в Кемерово
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Торговые центры в Югре проверят после кемеровской трагедии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торговые центры в Ханты-Мансийском автономном округе проверят на соблюдение требований пожарной безопасности после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека, сообщили журналистам во вторник в департаменте общественных и внешних связей Югры.
"В связи с трагедией, случившейся в торговом центре Кемерово, в Югре будут проведены дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров в торгово-развлекательных комплексах региона", — заявили в департаменте.
В ведомстве пояснили, что точный перечень торговых центров, подлежащих обследованию, будет составлен до 28 марта.
"Особое внимание в ходе проверок будет уделено наличию и исправности систем противопожарной защиты, огнетушителей, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также содержанию эвакуационных путей и выходов. Также будет проверена готовность работников и персонала к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. При необходимости будет произведена корректировка планов тушения пожаров на объектах и тренировки по эвакуации", — добавили в департаменте.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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