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В Ярославле пожарные вытащили из огня мать и шестерых детей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ярославле пожарные вытащили из огня мать и шестерых детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Во время пожара часть жителей не смогли выйти из дома №25 на улице Нефтяников. В подъезде было сильное задымление, так как загорелся электрощиток, поэтому людей направили на балконы.
В окне межэтажного пролета спасатели нашли подростка. Его мама с шестью детьми осталась в квартире на последнем этаже. Женщина отправила сына за помощью, но он застрял на 4-м этаже. Пожарные вывели юношу на улицу. Еще одного мальчика, который жил на верхнем этаже и не мог двигаться из-за операции, вытащили с помощью системы «самоспас».
Всего из издания эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал.
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