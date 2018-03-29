В Ярославле пожарные вытащили из огня мать и шестерых детей

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Во время пожара часть жителей не смогли выйти из дома №25 на улице Нефтяников. В подъезде было сильное задымление, так как загорелся электрощиток, поэтому людей направили на балконы.

В окне межэтажного пролета спасатели нашли подростка. Его мама с шестью детьми осталась в квартире на последнем этаже. Женщина отправила сына за помощью, но он застрял на 4-м этаже. Пожарные вывели юношу на улицу. Еще одного мальчика, который жил на верхнем этаже и не мог двигаться из-за операции, вытащили с помощью системы «самоспас».

Всего из издания эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал.