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Стало известно о нарушениях при открытии «Зимней вишни»
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Стало известно о вопиющих нарушениях при открытии «Зимней вишни» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Кемеровский кондитерский комбинат в нарушение установленного порядка был преобразован в ТРК «Зимняя вишня» в 2013 году; здание ввели в эксплуатацию даже при запрете МЧС.
МЧС не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.
Еникеев заявил, что «в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для ТРК „Зимняя вишня“, однако „рассмотрев данные проектные решения“, ведомство „отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта“, передает ТАСС.
В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что кемеровский кондитерский комбинат в нарушение установленного порядка был преобразован в ТРК „Зимняя вишня“, передает РИА „Новости“.
Также выяснилось, что „главным спонсором, соучредителем (…) является Штенгелов Денис Николаевич (78% капитала)“, который „живет в основном в Австралии“, и »Семенов Игорь Александрович (17% актива от ТРК)». Руководит же ТРК Надежда Судденок, «которая является арендатором помещения».
Глава СК отметил, что за сутки было изъято «огромное количество документов», которые нужно «внимательно проанализировать», и «на самом деле это не малый бизнес», так как в ТРК «27 арендаторов и примерно столько же собственников, это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли».
Ранее совладелец сгоревшего в Кемерово ТРК «Зимняя вишня» Денис Штенгелов заявил, что его компания выделит по 3 млн рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В отмет на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших. Инициативная группа уже вернулась на митинг и отчиталась о поездке.
Также в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Во вторник он прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы, а после провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Глава государства пообещал наказать всех виновных в трагедии.
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