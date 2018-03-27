Стало известно о нарушениях при открытии «Зимней вишни»

Стало известно о вопиющих нарушениях при открытии «Зимней вишни»

Кемеровский кондитерский комбинат в нарушение установленного порядка был преобразован в ТРК «Зимняя вишня» в 2013 году; здание ввели в эксплуатацию даже при запрете МЧС

МЧС не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово , сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Еникеев заявил, что «в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для ТРК „Зимняя вишня“, однако „рассмотрев данные проектные решения“, ведомство „отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта“, передает ТАСС

Глава СК отметил, что за сутки было изъято «огромное количество документов», которые нужно «внимательно проанализировать», и «на самом деле это не малый бизнес», так как в ТРК «27 арендаторов и примерно столько же собственников, это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли».

Ранее совладелец сгоревшего в Кемерово ТРК «Зимняя вишня» Денис Штенгелов заявил, что его компания выделит по 3 млн рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В отмет на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших. Инициативная группа уже вернулась на митинг и отчиталась о поездке.