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Путин поручил Бастрыкину дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове
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Путин поручил Бастрыкину дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». «Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги всё, что угодно подпишут», — цитирует Путина РИА Новости.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что следователи изъяли в рамках расследования у огромное количество документов, которые сейчас изучаются.
По его словам, перестройка здания кондитерской фабрики в торговый центр могла пройти с нарушениями.
Ранее Путин заявил, что причинами трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.
В воскресенье, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека. СК задержал четырёх человек по факту инцидента.
RT на русском: последние новости
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