Путин поручил Бастрыкину дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове

В свою очередь Бастрыкин заявил, что следователи изъяли в рамках расследования у огромное количество документов, которые сейчас изучаются.

По его словам, перестройка здания кондитерской фабрики в торговый центр могла пройти с нарушениями.

Ранее Путин заявил, что причинами трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.