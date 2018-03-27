Путин поручил Бастрыкину дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове 

Президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». «Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги всё, что угодно подпишут», — цитирует Путина РИА Новости.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что следователи изъяли в рамках расследования у огромное количество документов, которые сейчас изучаются.
По его словам, перестройка здания кондитерской фабрики в торговый центр могла пройти с нарушениями.
Ранее Путин заявил, что причинами трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.
В воскресенье, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека. СК задержал четырёх человек по факту инцидента.