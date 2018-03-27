Путин поручил дать оценку должностным лицам в Кемерове

Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, передает РИА "Новости".
"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии.
Бастрыкин рассказал главе государства о ходе следствия. Он отметил, что следователи изъяли множество документов.
Ранее Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове.