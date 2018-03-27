Ещё
Путин поручил дать оценку должностным лицам в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц в Кемерове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, передает РИА "Новости".
"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии.
Бастрыкин рассказал главе государства о ходе следствия. Он отметил, что следователи изъяли множество документов.
Ранее Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове.
Газета.Ru: последние новости
Тулеев пообещал лично принять родственников погибших при пожаре в Кемерове В МЧС рассказали о ходе работ на месте пожара в Кемерово Сотни людей пожелали сдать кровь для пострадавших при пожаре в Кемерово
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово269
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг364
Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово221
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной22
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ717
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
03:02
Названа сильнейшая страна будущего
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение