В МЧС решили обязать проверять эвакуационные лестницы каждые пять лет

В частности, наружные эвакуационные лестницы, с помощью которых посетители могут покинуть здание в случае чрезвычайных ситуаций, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет. в настоящее время испытываются только пожарные лестницы — для спасателей.

Изменения готовит рабочая группа, в которую вошли представители Минюста , МЧС и бизнес-сообщества.

Изменения планируется внести в пункт 24 правил. Согласно им, руководители не реже одного раза в пять лет должны будут организовать «проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах» с обязательным составлением протокола испытаний. Также необходимо «периодическое» освидетельствование «состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией». Кроме того, в МЧС считают необходимым обеспечить «содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время».