Компании обяжут проверять эвакуационные лестницы раз в 5 лет

Глав организаций обяжут проводить испытания эвакуационных лестниц раз в пять лет, соответствующие поправки в утвержденные постановлением правительства правила противопожарного режима подготовили в МЧС , пишут «Известия»

Изменения коснутся пункта 24 правил: руководители не реже одного раза в пять лет должны будут организовать «проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах» с обязательным составлением протокола испытаний.

Также обязательным станет периодическое освидетельствование «состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией». Кроме того, необходимо обеспечивать «содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время».

По действующему законодательству раз в пять лет испытывается пригодность лишь пожарных лестниц — тех, которыми при необходимости пользуются спасатели. Эвакуационные же лестницы предназначены для рядовых граждан, которым необходимо покинуть здание в случае ЧП.

министерстве юстиции пояснили, что совместно с МЧС и бизнес-сообществом ведут работу по пересмотру текущих правил противопожарной безопасности. Ведомство провело «более 30 совещаний экспертных рабочих групп», сообщили в пресс-службе министерства. Участие в работе подтвердили и в МЧС.

Согласно правилам, уже сейчас «ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы». Об их испытаниях в документе не сказано.