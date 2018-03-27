Компании обяжут проверять эвакуационные лестницы раз в 5 лет 

Глав организаций обяжут проводить испытания эвакуационных лестниц раз в пять лет, соответствующие поправки в утвержденные постановлением правительства правила противопожарного режима подготовили в МЧС, пишут «Известия».
Изменения коснутся пункта 24 правил: руководители не реже одного раза в пять лет должны будут организовать «проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах» с обязательным составлением протокола испытаний.
Также обязательным станет периодическое освидетельствование «состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией». Кроме того, необходимо обеспечивать «содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время».
По действующему законодательству раз в пять лет испытывается пригодность лишь пожарных лестниц — тех, которыми при необходимости пользуются спасатели. Эвакуационные же лестницы предназначены для рядовых граждан, которым необходимо покинуть здание в случае ЧП.
В министерстве юстиции пояснили, что совместно с МЧС и бизнес-сообществом ведут работу по пересмотру текущих правил противопожарной безопасности. Ведомство провело «более 30 совещаний экспертных рабочих групп», сообщили в пресс-службе министерства. Участие в работе подтвердили и в МЧС.
Согласно правилам, уже сейчас «ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы». Об их испытаниях в документе не сказано.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибло 64 человека. В момент инцидента в здании не сработала или была отключена пожарная сигнализация. В ТЦ были и эвакуационные, и пожарные лестницы — как раз на последнем, четвертом этаже, где произошло возгорание. Но двери, ведущие к ним, оказались заперты.