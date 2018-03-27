Опознаны 25 жертв пожара в Кемерово

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В результате работ на месте трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» опознано 25 жертв пожара. Половина из этого числа — дети. Сведения, имеющиеся на данный момент, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова

«Закончены работы по 25-ти опознанным телам. Тела подготовлены к передаче в спецбюро и сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения», — цитирует слова Скворцовой РИА Новости

По словам министра, из 25-ти опознанных тел — 13 детей в возрасте 4-13 лет, а в больницах находятся еще 15 пострадавших в торговом центре. Скворцова отмечает, что в течение вечера и ночи дополнительно были стационированы еще два человека и еще несколько обратились с нетяжелым отравлением угарным газом. Им была оказана необходимая помощь, и они смогли отправиться домой.