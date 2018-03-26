В МЧС РФ подтвердили, что с родственников жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» берут подписку о неразглашении

Источник в МЧС России подтвердил, что с родственников жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово берут подписку о неразглашении.

Как сообщает радиостанция

со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, там заявили, что данная процедура носит протокольный характер.

Ранее о том, что родителей детей, погибших в ТЦ, не пускают на опознание их тел без предварительного согласия на подписку о неразглашении, сообщил радиостанции

один из жителей Кемерова, который просил не называть его имени.

По каким причинам и по чьему распоряжению правоохранительные органы пытаются «заткнуть» свидетелей пожара, унесшего десятки жизней, официально не сообщается.

Кроме того, полицейские изымают у жителей домов, прилегающих к торгово-развлекательному центру, мобильные телефоны и камеры.

Как отмечают эксперты, подобная практика «опознание в обмен на неразглашение» применяется во многих случаях массовых катастроф и ЧП. Так было после неудавшегося освобождения заложников на Дубровке, когда родителям погибших детей запрещали рассказывать о трагедии под угрозой невыдачи тел погибших. С родственников в таких случаях берут обязательство о неразглашении того, что они увидят при процедуре опознания — количества тел и частей тел, их состояния и т.д. Это делается в целях предотвращения нарастания паники, надуманных версий произошедшего и причин трагедии.

Отметим, что в воскресенье, когда в Кемерове полыхал пожар и поступали сообщения о многочисленных жертвах, федеральные телеканалы практически

ничего не сообщали

зрителям о происходящем. Первый канал в посвятил сюжету одну новость на три минуты, «Россия 1» начала экстренный эфир только ночью, а НТВ освещал ситуацию только новостями на сайте.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предположения о том, что федеральным телеканалам якобы запрещено показывать плохие новости, является назвал глупостью и абсурдом.

На данный момент сообщается о 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе.