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В МЧС РФ подтвердили, что с родственников жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» берут подписку о неразглашении
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В МЧС РФ подтвердили, что с родственников жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» берут подписку о неразглашении 

Newsru.com 13 часов назад
Фото: Newsru.com
Источник в МЧС России подтвердил, что с родственников жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово берут подписку о неразглашении.
Как сообщает радиостанция
"Говорит Москва"
со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, там заявили, что данная процедура носит протокольный характер.
Ранее о том, что родителей детей, погибших в ТЦ, не пускают на опознание их тел без предварительного согласия на подписку о неразглашении, сообщил радиостанции
"Эхо Москвы"
один из жителей Кемерова, который просил не называть его имени.
По каким причинам и по чьему распоряжению правоохранительные органы пытаются «заткнуть» свидетелей пожара, унесшего десятки жизней, официально не сообщается.
Кроме того, полицейские изымают у жителей домов, прилегающих к торгово-развлекательному центру, мобильные телефоны и камеры.
Как отмечают эксперты, подобная практика «опознание в обмен на неразглашение» применяется во многих случаях массовых катастроф и ЧП. Так было после неудавшегося освобождения заложников на Дубровке, когда родителям погибших детей запрещали рассказывать о трагедии под угрозой невыдачи тел погибших. С родственников в таких случаях берут обязательство о неразглашении того, что они увидят при процедуре опознания — количества тел и частей тел, их состояния и т.д. Это делается в целях предотвращения нарастания паники, надуманных версий произошедшего и причин трагедии.
Отметим, что в воскресенье, когда в Кемерове полыхал пожар и поступали сообщения о многочисленных жертвах, федеральные телеканалы практически
ничего не сообщали
зрителям о происходящем. Первый канал в посвятил сюжету одну новость на три минуты, «Россия 1» начала экстренный эфир только ночью, а НТВ освещал ситуацию только новостями на сайте.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предположения о том, что федеральным телеканалам якобы запрещено показывать плохие новости, является назвал глупостью и абсурдом.
На данный момент сообщается о 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе.
Со вторника, 27 марта, в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
Newsru.com: последние новости
Источник сообщил о 40 погибших детях при пожаре в Кемерово Счет погибшим в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" пошел на десятки Центральное ТВ в воскресенье избегало новостей о пожаре в Кемерово с десятками погибших, зато много рассказывало о победе Путина на выборах
 Ещё 19 источников 
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