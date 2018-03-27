Три человека погибли в столкновении Газели и иномарки в Орле

Около 4.53 27 марта в Северном районе столкнулись ГАЗель и Chevrolet Lanos, в результате чего погибли три человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области

По предварительной версии, виновником ДТП оказался 47-летний водитель ГАЗели, который ехал со стороны улицы Рощинская в направлении улицы Бурова. В районе дома № 153 по Московскому шоссе при развороте он не уступил дорогу и врезался в иномарку Chevrolet Lanos, которая ехала по встречной полосе.

В результате ДТП погибли три человека: 20-летний водитель, и двое 22-летних пассажиров Chevrolet Lanos.