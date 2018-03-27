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СМИ отменяют развлекательные программы
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СМИ отменяют развлекательные программы 

Авторадио 40 минут назад
Несколько федеральных телеканалов поменяли сегодня сетку вещания из-за пожара в Кемерове. От развлекательных программ в эфире отказались также радиостанции. Многие издания сменили логотипы в соцсетях и на сайтах на чёрно-белые.
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