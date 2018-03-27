В самом центре Владивостока из-за пожарной тревоги эвакуировали крупный торговый центр

Тревога оказалась учебной.

Учебная пожарная тревога сработала во владивостокском торговом центре Clover House утром во вторник, 27 марта. Как сообщает «Восток-Медиа», были эвакуировали все сотрудники и посетители.

Отмечается, что перед эвакуацией всех находящихся внутри предупредили о том, что это учебная тревога. Через некоторое время в Clover House запустили систему аварийного оповещения.

Не исключено, что в ближайшее время аналогичные тренировки пройдут и в других торговых центрах Владивостока