В самом центре Владивостока из-за пожарной тревоги эвакуировали крупный торговый центр 

Тревога оказалась учебной.
Учебная пожарная тревога сработала во владивостокском торговом центре Clover House утром во вторник, 27 марта. Как сообщает «Восток-Медиа», были эвакуировали все сотрудники и посетители.
Отмечается, что перед эвакуацией всех находящихся внутри предупредили о том, что это учебная тревога. Через некоторое время в Clover House запустили систему аварийного оповещения.
Не исключено, что в ближайшее время аналогичные тренировки пройдут и в других торговых центрах Владивостока.
25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого, по последним данным, стали 64 человека. Во Владивостоке 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим.