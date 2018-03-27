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В самом центре Владивостока из-за пожарной тревоги эвакуировали крупный торговый центр
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В самом центре Владивостока из-за пожарной тревоги эвакуировали крупный торговый центр 

Prim.News 51 минуту назад
Тревога оказалась учебной.
Учебная пожарная тревога сработала во владивостокском торговом центре Clover House утром во вторник, 27 марта. Как сообщает «Восток-Медиа», были эвакуировали все сотрудники и посетители.
Отмечается, что перед эвакуацией всех находящихся внутри предупредили о том, что это учебная тревога. Через некоторое время в Clover House запустили систему аварийного оповещения.
Не исключено, что в ближайшее время аналогичные тренировки пройдут и в других торговых центрах Владивостока.
25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого, по последним данным, стали 64 человека. Во Владивостоке 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим.
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