На трассе М-2 «Крым» в ДТП попали три автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 26 марта, в Кромском районе Орловской области

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии на 417 км автодороги М-2 «Крым» поступило в дежурную часть в 21:18. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарного гарнизона выяснили, что на трассе произошло столкновения тёх автомобилей.

Спасено 2 человека, сообщили в пресс-службе МЧС. Марки авто и подробности аварии не уточняются. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.