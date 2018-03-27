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На трассе М-2 «Крым» в ДТП попали три автомобиля
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На трассе М-2 «Крым» в ДТП попали три автомобиля 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 26 марта, в Кромском районе Орловской области.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии на 417 км автодороги М-2 «Крым» поступило в дежурную часть в 21:18. Прибывшие на место происшествия сотрудники Кромского местного пожарного гарнизона выяснили, что на трассе произошло столкновения тёх автомобилей.
Спасено 2 человека, сообщили в пресс-службе МЧС. Марки авто и подробности аварии не уточняются. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На трассе М-2 «Крым» в ДТП попали три автомобиля появились сначала на РИА 57.
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