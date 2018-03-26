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У охранников сгоревшего ТРК в Кемерово не оказалось лицензий
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У охранников сгоревшего ТРК в Кемерово не оказалось лицензий 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Главный региональный
У большинства охранников ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово не было и нет лицензий, заявили председатель отраслевого профсоюза — «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» — Дмитрий Галочкин.
«Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры», — цитирует Галочкина РИА «Новости».
По его словам, сотрудники ЧОП тоже охраняли ТРК «Зимняя вишня». Представители общественной организации намерены разобраться в случившемся.
Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, еще 52 пострадали. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога. Также указывалось, что проблемы с эвакуацией людей из ТРК «Зимняя вишня» возникли из-за того, что комплекс располагался в бывшем промышленном здании.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий в современной России. Их насчитывается как минимум шесть.
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