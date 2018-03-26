У охранников сгоревшего ТРК в Кемерово не оказалось лицензий

У большинства охранников ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово не было и нет лицензий, заявили председатель отраслевого профсоюза — «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» — Дмитрий Галочкин

«Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры», — цитирует Галочкина РИА «Новости»

По его словам, сотрудники ЧОП тоже охраняли ТРК «Зимняя вишня». Представители общественной организации намерены разобраться в случившемся.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, еще 52 пострадали. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога. Также указывалось, что проблемы с эвакуацией людей из ТРК «Зимняя вишня» возникли из-за того, что комплекс располагался в бывшем промышленном здании.