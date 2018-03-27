Льдины мешают эвакуировать жителей села в Петропавловском районе

Ледяные заторы мешают эвакуировать жителей села в Петропавловском районе Алтайского края . Сложная обстановка сложилась в селе Антоньевка, Николаевка, Зеленый Дол.

Корреспондент АиФ-Алтай пообщался с завотделом по делам ГО ЧС Петропавловского района Андреем Ожогиным, который на лодке отправился в село Антоньевка.

«О возможном подтоплении мы извещали жителей района заранее. Когда вода стала прибывать, затапливать территорию, мы приезжали к пострадавшим со спасателями, уговаривали эвакуироваться, но они отказывались», — сообщает с места событий Ожогин.

Когда ситуация обострилась, пострадавшие начали сами вызывать спасателей. Но ледяные заторы мешают сотрудникам МЧС добраться до людей. Для эвакуации жителей в село Антоньевка направили четыре лодки.

«В эвакуации жителей Николаевка нам очень помогли спасатели из Бийска Горно-Алтайска . Они до четырех утра вывозили людей. Мы очень им благодарны за помощь», — рассказал Андрей Ожогин.

Из Николаевки было эвакуировано 19 человек. Людей отвозят к родственникам и знакомым, поскольку они отказываются от размещения в эвакопунктах.

По последним данным, в селе Антоньевка вода стала спадать, но эвакуацию отменять не планируют.

Отметим, в семи муниципальных образованиях из-за сложной паводковой ситуации введен режим ЧС. Количество подтопленных населенных пунктов увеличилось.