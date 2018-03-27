В Екатеринбурге объявили траур по погибшим в пожаре в «Зимней вишне»

— Я принял решение объявить траур. Понятно, что надо объявлять общенациональный траур, но пока система раскачивается… Думаю, что меня все горожане поддержат и поймут, — сказал E1.RU Евгений Ройзман

Между тем горожане через соцсети договариваются о проведении акции памяти погибших.

«В 14:00 (именно в это время произошел страшный пожар) на площади Труда предлагаю почтить память жертв трагедии в Кемерово . Принесём с собой игрушки, цветы и немного помолчим. Время обеденное, думаю, многие смогут прогуляться до площади Труда. Это не митинг, никаких политических лозунгов и плакатов. Давайте просто проявим солидарность в этот день», — написал у себя на страничке житель Екатеринбурга Евгений Рон.

Ранее мы писали, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался около полудня по московскому времени 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека. Но родственники погибших уверены, что истинная картина куда страшнее. Мы публиковали рассказ жителя Кемерово Игоря Вострикова, у которого в «Зимней вишне» погибли жена, трое детей и сестра.