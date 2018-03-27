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На Урале отменят праздничные шоу в связи с трагедией в «Зимней вишне»
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На Урале отменят праздничные шоу в связи с трагедией в «Зимней вишне» 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области будут отменены все развлекательные мероприятия в связи с трагедией в Кемерово. Соответствующее распоряжение вынес глава региона Евгений Куйвашев, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал».
28 марта объявлено в России днем траура. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В это время по всей стране будут отменены развлекательные мероприятия и шоу, в том числе — на радио и телевидении. Кроме того, на государственных учреждениях будут приспущены российские флаги.
В Свердловской области также будут отменены праздничные мероприятия. Распоряжение об их отмене выдал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание произошло на четвертом этаже, из-за пожара обвалилась крыша здания. Сейчас в списках погибших более 60 человек, большинство из которых — дети.
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