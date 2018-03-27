На Урале отменят праздничные шоу в связи с трагедией в «Зимней вишне»

28 марта объявлено в России днем траура. Соответствующий указ подписал Владимир Путин . В это время по всей стране будут отменены развлекательные мероприятия и шоу, в том числе — на радио и телевидении. Кроме того, на государственных учреждениях будут приспущены российские флаги.

В Свердловской области также будут отменены праздничные мероприятия. Распоряжение об их отмене выдал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание произошло на четвертом этаже, из-за пожара обвалилась крыша здания. Сейчас в списках погибших более 60 человек, большинство из которых — дети.