Трагедия в Кемерово: пострадавшего мальчика могут отключить от аппарата искусственного дыхания

Врачи рассказали о состоянии тяжело пострадавшего ребенка при пожаре в Кемерово . Как сообщает РИА Новости, состояние мальчика улучшается, днем его могут отключить от аппарата искусственного вентилирования легких.

«Тяжелый мальчик с положительной динамикой. В 12.00 по местному времени (8.00 мск) будет дополнительный консилиум с ведущими специалистами — детским анестезиологом, реаниматологом и токсикологом. Сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении от аппарата ИВЛ», — сказала федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова . — «И 18-летний юноша с хорошей динамикой в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному. За ночь обратились 69 родственников с острой стрессовой реакцией. Всем оказана необходимая медицинская и психотерапевтическая помощь. Стационирование не потребовалось».

Ранее «СП» писала, что кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» троих своих маленьких детей, жену и сестру. Все они находились в запертом кинотеатре.

По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

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